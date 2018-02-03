سيعرف الدور ربع النهائي لكأس الجزائر في كرة القدم 2018، مشاركة النادي "المفاجأة"، شباب الزاوية المنتمي للقسم الجهوي لرابطة البليدة، إلى جانب الاختصاصيي الكأس، مولودية الجزائر (8 كؤوس) وشبيبة القبائل (5)، حيث سيواجه جمعية عين مليلة صاحب المركز الثاني في بطولة الرابطة الثانية، بينما تجري مباراتان بين أندية الرابطة الأولى.

وسيكون لقاء اتحاد بلعباس-شبيبة الساورة، المقرر على ميدان النادي الأول، قمة هذا الدور حيث يطمح النادي البلعباسي المتوج عام 1991 بكأسه الوحيدة في هذه المنافسة، إزاحة فريق الجنوب الغربي، قاهر فريقين عريقين و هما وفاق سطيف واتحاد الجزائر، المتوجين بـ 8 كؤوس لكل منهما.

أما اللقاء الثاني بين أندية الرابطة الأولى، فسيحتضنه ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو بين شبيبة القبائل و اتحاد البليدة، المتواجدين كليهما في منطقة الخطر في منافسة البطولة. و ستكون الأفضلية لصاحبة 5 كؤوس كونها تلعب أمام جمهورها، في حين يحاول ممثل مدينة الورود، اجتياز عقبة الكناري بنجاح.

أما اللقاء الرابع و الأخير للدور ربع النهائي، فسيكون عرسا كرويا بملعب 5 جويلية (الجزائر) بين فريقين كبيرين، هما مولودية الجزائر التي تطمح أن تكون أول فريق يظفر بتسعة كؤوس، و مولودية بجاية المتوجة عام 2015 بكأسها الأولى.

وقد تأهل لهذا الدور المقرر أيام 1 و 2 و 3 مارس، خمسة أندية من الرابطة الأولى، وناديان من الرابطة الثانية وناد من القسم الجهوي.

برنامج الدور ربع النهائي:

الجزائر : مولودية الجزائر - مولودية بجاية

تيزي وزو : شبيبة القبائل - اتحاد البليدة

بلعباس : اتحاد بلعباس - شبيبة الساورة

البليدة : شباب الزاوية - جمعية عين مليلة.