كالعادة تغيب كلمة "إرهابي" من وسائل الإعلام العالمية عند تنفيذ أي هجوم من طرف شخص غير مسلم رغم تشابه الاعتداءات.

وأطلق شاب ايطالي من أنصار اليمين المتطرف اليوم السبت النار بشكل عشوائي في مدينة ماتشيراتا في وسط ايطاليا على أجانب ما أدى إلى إصابة ستة منهم بجروح، حيث لم تشر وسائل الإعلام الغربية لكلمة "إرهابي".

ونقلت شبكات التلفزيون الايطالية أن الشاب الحليق الرأس أطلق النار من سيارته على ضحاياه، قبل أن تعتقله الشرطة من دون مقاومة.

وقال رئيس بلدية المدينة رومانو كارانشيني في تصريح صحافي "سقط ستة جرحى جميعهم من الأجانب". وحصل اطلاق النار قبل ظهر السبت ما أشاع حالة من الذعر في وسط هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 43 الف نسمة.

وفي الاطار نفسه اعلنت الشرطة سقوط "عدد من الجرحى من جنسيات اجنبية"، موضحة ان احد الجرحى اخضع لعملية جراحية.

اما وسائل الاعلام الايطالية فنقلت ان الجاني استهدف "أشخاصا ملونين".

وذكرت وسائل الاعلام ان الجاني يدعى لوكا تيريني (28 عاما) وكانت الشرطة لا تزال تستجوبه عصر السبت.

وتبين ان لوكا تيريني كان عام 2017 مرشحا عن حزب رابطة الشمال المناهض للهجرة ولأوروبا، خلال انتخابات المقاطعات في بلدة قرب ماتشيراتا.