نفت النقابة الوطنية لعمال التربية أن تكون قد شكلت جبهة لمواجهة إضراب نقابة "الكنابست".

وجددت النقابة في بيان لها اليوم السبت " تأكيدها على مساندتها لكل النقابات القطاعية في مطالبتها بالحقوق المشروعة لعمال القطاع وتستهجن الإشاعات الأخيرة التي مست النقابة الوطنية لعمال التربية بمحاولة إقحامها في بيان منسوب لوزارة التربية الوطنية بخصوص الحركة الاحتجاجية الأخيرة في القطاع. وتجدد دعمها لكل المطالب المشروعة لعمال القطاع وتؤكد عدم تدخلها في القرارات السيدة لأي نقابة بناء على النظام الداخلي والقانون الأساسي".

واضاف البان ان النقابة تتمسك " بالتنسيق النقابي في إطار تكتل النقابات المستقلة لقطاعات الوظيفة العمومية من أجل ملفات ( قانون التقاعد, قانون العمل, القدرة الشرائية, الحوار الاجتماعي, الحريات النقابية )"، منددة "بالاعتداء ات الجسدية واللفظية المتكررة التي تستهدف بعض اطاراتنا ومنخرطينا في بعض الولايات ممن ينسبون انفسهم للعمل النقابي".

وختمت النقابة البيان بـ"دعوتها كافة مناضليها داخل قطاع التربية إلى احتضان الإضراب الوطني ليوم 14 فيفري 2018 والوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الولايات المعلن سابقا في بيان للتكتل النقابي والانخراط فيه من اجل مجتمع حر ديمقراطي يضمن لمواطنيه عيشا كريما ومدرسة عمومية رائدة , وصحة جيدة تراعي ابسط شروط المواطنة".