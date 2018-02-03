يعاني محرز حصارا غير مسبوق، ليس فقط من إدارة ليستر ومدربه الفرنسي، بويل، الذي رفض تسريحه إلى أي ناد آخر، خشية تراجع نتائج ليستر في البطولة، على ما يبدو، وبالتالي يصبح مهددا بالإقالة، بل أيضا من زملائه في النادي ممن اختاروا له اسما تهكما عليه، بعدما فجر محرز أزمة في ليستر خطفت أضواء الصحافة في الميركاتو في لحظاته الأخيرة.



ووضع محرز نفسه في إحراج كبير بمقاطعته التدريبات الأخيرة لناديه، بسبب حالته النفسية الصعبة، فإذا واصل المقاطعة، فإن محرز يعرض نفسه لعقوبات مالية كبيرة، كما أنه سيكون عليه من الصعب العودة إلى حالته الفنية الأولى، بسبب عدم مشاركته في المقابلات، وإذا عاد إلى ناديه، فبأي مستوى سيظهر لاعب “الخضر”؟.. وهو يعلم أن النادي الذي يدافع عن ألوانه هو الذي منعه من تحقيق حلمه باللعب تحت قيادة مدرب كفء اسمه غوارديولا في مانشستر سيتي.



بويل.. من مدرب مدافع إلى خصم

ولا أحد فهم سبب تعنت المدرب بويل في رفض تسريح اللاعب محرز، مع أنه قادر على تغيير موقف ملاك النادي، بإشارة صغيرة منه، لكنه لا يبدو هو الآخر متحمسا للتنازل عن خدمات لاعب “الخضر”، بسبب الخشية من تراجع نتائج ليستر في البطولة الإنجليزية الممتازة، بعدما وقف على مهارات محرز وقدراته في تغيير موازين القوة في المقابلات التي شارك فيها محرز في الجولات الأخيرة.



ووجد المدرب نفسه ملزما بإبعاده عن المقابلتين الأخيرتين أمام إيفرتون وأمس أمام سوانزي سيتي، ردا على امتناع محرز عن حضور التدريبات في الأيام الثلاثة الأخيرة.

ويتلاعب المدرب الفرنسي في تصريحاته حول حالة محرز، رافضا الدفاع عنه والكشف عمّا إذا كان قد أجرى اتصالات مع اللاعب منذ يوم الثلاثاء، قبل أن يغيب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام إيفرتون الأربعاء الماضي. وعوض أن يتأسف لعدم رحيل محرز، قال المدرب الفرنسي إنه يتمنى عودة محرز إلى صفوف ناديه بعدما يصفي ذهنه، متجاهلا الوضعية النفسية الصعبة التي يعيشها اللاعب، الذي قال بخصوصه إنه لاعب حاسم بالنسبة إليه ومهم بالنسبة لطريقة لعبه. واستمر المدرب بويل في السباحة في المياه العكرة، محاولا إبعاد نفسه من مسؤولية رفض تسريحه بالقول: “أملك علاقة جيدة مع محرز، والآن علينا حل المشكلة والمضي قدما، إنه لاعب رائع، وأولويته الآن تكمن في الشعور بحال جيد والاستمتاع بكرة القدم، سنتقابل مع ممثليه ومع إدارة النادي بعيدا عن العامّة”..



ولم يفعل المدرب أي شيء للتخفيف من صدمة اللاعب ولا بمنع الإدارة من تسليط عقوبات عليه، بعد التقارير التي تحدثت عن وشوك فرض عقوبات مالية كبيرة على اللاعب بإقرارها عدم التسامح مع اللاعب بإخلاله بالتزاماته بالعقد، ردا على العصيان بانقطاعه عن التدريبات الجماعية لليوم الثالث.



ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل”، فإن إدارة بطل “البريميرليغ” الموسم قبل الماضي، قررت تصعيد الخلاف مع “محارب الصحراء”، بمعاقبته ماديا بغرامة قد تتجاوز الـ200.000 جنيه إسترليني، إذا واصل الانقطاع لليوم الرابع على التوالي.



معركة محرز تحظى بدعم سافاج

ويعتقد روبي سافاج، النجم السابق لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، أن إدارة ناديه القديم ارتكبت خطأ فادحًا بعدم السماح لرياض محرز بالانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.



وقال سافاج، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ديلي ستار”: “ما هي الفائدة من الإبقاء على لاعب لم يعد يرغب في اللعب للنادي، ليستر من حقه أن يحرص على احترام اللاعبين للعقود، ولكن أعتقد أن محرز قد تجاوزهم، وكان يرغب في تجربة جديدة”.



وأضاف: “لقد أضاعوا عليه فرصة الانتقال لنادٍ كبير، والحصول على راتب جيد، لاعبون كثيرون فعلوا نفس الأمر، فلماذا تم حرمان محرز من ذلك؟”.

وأتم: “الانتقال للسيتي نقلة كبيرة له ولأي لاعب، كان سيفوز بالمزيد من الألقاب، وربما منها رابطة أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الحصول على فرصة اللعب تحت قيادة بيب غوارديولا، المدرب الأفضل في العالم حاليا”.



وحاول مانشستر سيتي التعاقد مع محرز هذا الشتاء مقابل حوالي 60 مليون جنيه إسترليني، إلا أن تعنت إدارة ليستر حرم النجم الجزائري من تحقيق حلمه باللعب تحت قيادة غوارديولا.

وكشفت قناة “سكاي سبورتس” أن غياب محرز قد يطول لأيام وربما أسابيع، بسبب حالة الإحباط والغضب التي تسيطر عليه منذ فشل صفقة التحاقه بصفوف متصدر ترتيب “البريميرليغ”، وسط تقارير تتحدث عن سخرية زملائه في ليستر منه، بسبب موقفه.



