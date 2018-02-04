أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد ،أمس السبت، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي أن عملية "غصن الزيتون" العسكرية التي يشنها الجيش التركي في شمال سوريا تهدف إلى محاربة وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "مجموعة إرهابية"، مشددا على أن بلاده "ليست لديها أطماع بأراضي دولة آخر".

وقال أردوغان لماكرون إن تركيا "ليست لديها أطماع بأراضي دولة أخرى"، وأن العملية العسكرية الحالية "لا تهدف سوى إلى تطهير" منطقة عفرين في شمال سوريا من "العناصر الإرهابية، حسب ما صرحت به وكالة الأناضول.