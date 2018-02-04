تسبب تساقط كثيف للأمطار و الثلوج في عديد من الولايات في شل حركة السير عبر عدد من المحاور والطرقات الوطنية ،مما أدى إلى وقوع حوادث مرور خطيرة،حسب ما جاء في الإذاعة الوطنية.

وتم تسجيل تدخل مصالح الحماية المدنية في عدة ولايات، تيزي وزو، البويرة، المدية، البليدة، تسمسيلت والشلف وتيارت و سطيف ،حيث قامت بعدة عمليات لإمتصاص المياه داخل المنازل والأحياء السكنية.

كما شهدت عديد المحاور و الطرقات الوطنية صعوبة في حركة السير فيما تم تسجيل 6 وفيات وإصابة 36 آخرين في 6 حوادث مرور خطيرة.

كما قامت مصالح الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لـ 17 شخصا مختنقين جراء إستنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من وسائل التدفئة المختلفة وتم التكفل بهم ونقلهم إلى المؤسسات الإستشفائية في حين تم تحويل جثة شخص يبلغ من العمر 37 سنة توفي اختناقا بغاز اكسيد الكربون داخل مسكن بقرية الثلاثة، ببلدية ثنية العابد بباتنة إلى مصلحة حفظ الجثت.