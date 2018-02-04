قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، الأحد، أن الجنود الأمريكيين الموجودين في عفرين، قد يصبحون هدفا للجيش التركي، حسب ما نقله موقع "روسيا اليوم ".

ووفقا لذات المصدر ، صرح بوزداغ في لقاء له على قناة "CNN" الناطقة بالتركية قائلا : "في حال لم يخرج مسلحو وحدات حماية الشعب من منبج، فإن القوات التركية ستدخلها وتواصل طريقها نحو شرق الفرات".

وأضاف المتحدث "وفي هذه الحالة سيصبح الجنود الأمريكيون في هيئة وحدات حماية الشعب هدفا لعملياتنا الجوية".

وتواصل أنقرة عملية "غصن الزيتون" العسكرية، التي تستهدف - حسبها- حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال سوريا.

وتؤكد أنقرة أنها تدير عمليتها وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.