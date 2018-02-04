أعلنت نقابة عمال قطاع التربية "أسنتيوا"، شن إضراب وطني من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرات الولايات و ذلك يوم 14 من فيفري الجاري، انتقادا على ببيان الوزارة الصادر يوم الخميس الفارط والذي تضمن تهديدات واضحة بخصم أجور الأساتذة المضربين.

وشددت النقابة الوطنية لعمال التربية في نص البيان، على الوزير الأول أحمد أويحي، بفتح باب الحوار مع النقابات المستقلة بإشراكها في الثلاثية والابتعاد على سياسة المواجهة والقمع ولهجة التهديد والوعيد المنتهجة حاليا في التعامل مع الحركات الاحتجاجية.