كشف عبد الوحيد تمار وزير السكن والعمران و المدينة، من خلال إشرافه اليوم الاحد على توزيع السكن بصيغة عدل في المدينة الجديدة سيدي عبد الله ، أن الموقع الالكتروني الخاص بتسجيل الجالية الجزائرية في الخارج لطلبات السكنات بصيغة "أل بي بي" الذي تم فتحه الخميس الفارط، تم تسجيل 6000 طلب لحد الان.

و اكد تمار بأن تحديد حصة الجالية من السكنات لم يتم بعد، و انه يتوقف على نسبة الطلب على السكنات التي يشترط دفع مستحقاتها بالعملة الصعبة، كما يمنع على المستفيدين سابقا التسجيل في الموقع.