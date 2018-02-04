توفيت مؤخرا امرأة حامل بولاية تيارت جراء إصابتها بالانفلونزا الموسميه حسبما أفادت به اليوم الأحد المديرية الولائية للصحة والسكان.

وأوضح ذات المصدر أنه سجلت هذه الحالة للوفاة بسبب الانفلونزا الموسمية يوم الخميس الماضي في مستشفى "يوسف دامرجي" لعاصمة الولاية. ويتعلق الأمر بامرأة تقطن بمدينة تيارت تبلغ من العمر 28 سنة والتي كانت حامل وتعاني من مرض السكري وإلتهاب في البنكرياس وإنفلونزا معقدة.

وقد تم ادخالها المستشفى الاحد الماضي من أجل العلاج على مرض التهاب البنكرياس ثم تم تحويلها الثلاثاء الماضي الى مصلحة الإنعاش نتيجة إصابتها بمضاعفات أدت الى وفاتها وفق ذات المصدر.

وأشارت مديرية الصحة والسكان الى أن هذه الحالة تعد الثانية من نوعها بولاية تيارت بعد وفاة رجل في ال 42 من العمر بسبب الانفلونزا الموسميه منذ أسابيع.

ودعت ذات المديرية المواطنين الى ضرورة الحرص على التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية خاصة بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة والمسنين والحوامل تجنبا للمضاعفات.