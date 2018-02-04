توفيت مؤخرا امرأة حامل بولاية تيارت جراء إصابتها بالأنفلونزا الموسميه حسبما أفادت به اليوم الأحد المديرية الولائية للصحة والسكان.

وأوضح ذات المصدر أنه سجلت هذه الحالة للوفاة بسبب الأنفلونزا الموسمية يوم الخميس الماضي في مستشفى "يوسف دامرجي" لعاصمة الولاية. ويتعلق الأمر بامرأة تقطن بمدينة تيارت تبلغ من العمر 28 سنة والتي كانت حامل وتعاني من مرض السكري وإلتهاب في البنكرياس وأنفلونزا معقدة.

وقد تم ادخالها المستشفى الأحد الماضي من أجل العلاج على مرض التهاب البنكرياس ثم تم تحويلها الثلاثاء الماضي إلى مصلحة الإنعاش نتيجة إصابتها بمضاعفات أدت إلى وفاتها وفق ذات المصدر.

وأشارت مديرية الصحة والسكان إلى أن هذه الحالة تعد الثانية من نوعها بولاية تيارت بعد وفاة رجل في الـ 42 من العمر بسبب الأنفلونزا الموسميه منذ أسابيع.

ودعت ذات المديرية المواطنين إلى ضرورة الحرص على التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية خاصة بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة والمسنين والحوامل تجنبا للمضاعفات.