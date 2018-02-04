عثر مساء اليوم بشاطئ أوقاس ببجاية على أربعة قذائف حربية قديمة تعود للفترة الاستعمارية ة قابلة للإنفجار في أي لحظة حيث أفادت خلية الاتصال لأمن ولاية بجاية أنه فور تلقي أمن دائرة أوقاس للمعلومة من قبل أحد المواطنين الذي تحدث عن وجود جسم غريب بالقرب من الشاطئ الحجري تنقل أفراد الأمن الى المكان المشار اليه حيث عاينوا وجود القذائف الحربية.

بعدها تم الاتصال بمصالح الخلية الرئيسية لتقنيات المتفجرات التابعة لأمن ولاية بجاية، و بالتنسيق مع مصالح القطاع العسكري، حيث باشروا عملهم مباشرة بطلب تأمين المكان لتفادي ولوج الفضوليين اليه، قبل أن يتم تدعيم المجموعة بأفراد الحراقين و هي الفرقة المتخصصة في تفكيك القنابل و التي تحوز على جميع و أحدث الوسائل التقنية الخاصة بهذا النشاط .

فيما قام أفرادها هذه الأخيرة بعملية تفتيش و تمشيط دقيق للمربع المحدد ليتأكد لهم أن الأمر يتعلق بقذائف حربية قديمة متلاصقة مع بعضها مدفونة داخل الرمال بجانب الشاطئ و هي في حالة نشطة كان من الممكن أن تشكل خطرا على حياة المواطنين .

قام بعدها أفراد المجموعة من الحراقين بحفر الرمال المحيطة بها و استخراجها بكل احترافية و وضعها في مكان آمن لمعاينتها ليتبين بعدها أن طولها 50 سنتم و وزنها الاجمالي 80 كلغ و يرجح رجال الأمن أن تكون الأمواج هي التي قذفتها إلى الشاطئ و بعد انتهاء المعاينة من قبل أفراد الأمن تم وضعها تحت تصرف الجهات العسكرية المختصة .