قتل شخص وأصيب 5 آخرون بجروح بسبب عاصفة ثلجية ضربت منذ أمس العاصمة الروسية موسكو, حسب ما أورده موقع (روسيا اليوم), اليوم الأحد.

وذكر المصدر أن عاصفة ثلجية ضربت العاصمة موسكو بداية من يوم أمس السبت, وتسببت في مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.

وتوقعت مصادر محلية, تدهور الطقس بالمدينة في الساعات القادمة, وأن يكون الوضع أسوأ بسبب تساقط ثلجي كثيف بالإضافة إلى رياح شديدة تصل سرعتها 20 مترا في الثانية.

وأدت العاصفة إلى تأجيل عشرات الرحلات الجوية, وإلغاء 16 رحلة أخرى في مطارات موسكو, اليوم, بالإضافة إلى تأجيل رحلات عدد من القطارات.

وكانت موسكو قد شهدت الليلة الماضية هطول أكثر من نصف المعدل الشهري من الثلج, وهو ما يعادل 19 ميلمترا من الثلج, في أقوى تساقط ثلجي سجل في العاصمة الروسية منذ بدء رصد الأحوال الجوية فيها.