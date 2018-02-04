أصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خيار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رافضا اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإقامة "شراكة" بين الجانبين، كبديل عن الدخول إلى الاتحاد.



وقال أردوغان في مقابلة نشرتها الصحيفة الإيطالية "لا ستامبا": إن "على الاتحاد الأوروبي أن يفي بالوعود التي قطعها لتركيا".



وأضاف الرئيس التركي: "الاتحاد الأوروبي يعرقل المفاوضات ويلمح إلى أننا مسؤولون عن عدم التقدم في المفاوضات.. هذا ظالم.. وينطبق هذا الأمر أيضا على اقتراح بعض دول الاتحاد لنا بخيارات أخرى غير الانضمام".



وشدد أردوغان، على رغبة أنقرة "في انضمام كامل إلى أوروبا.. أي خيارات أخرى لن ترضينا".