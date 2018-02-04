جنب المدافع الدولي جيرار بيكيه فريقه برشلونة المتصدر من تلقي الخسارة الأولى في بطولة إسبانيا هذا الموسم بعد أن أدرك التعادل في مرمى جاره إسبانيول 1-1 الأحد في المرحلة الثانية والعشرين.



وكان إسبانيول في طريقه إلى حسم داربي كاتالونيا بتقدمه عبر جيرارد مورينو في الدقيقة 66، قبل أن يعدل بيكيه في الدقيقة 82.



وهو التعادل الرابع لبرشلونة مقابل 21 فوزا في البطولة حتى الآن فرفع رصيده إلى 58 نقطة، بفارق 12 نقطة أمام أتلتيكو مدريد الثاني الذي يستضيف فالنسيا الثالث (40 نقطة) اليوم أيضا.