جنب المدافع الدولي جيرار بيكيه فريقه برشلونة المتصدر من تلقي الخسارة الاولى في بطولة اسبانيا هذا الموسم بعد ان ادرك التعادل في مرمى جاره اسبانيول 1-1 الاحد في المرحلة الثانية والعشرين.



وكان اسبانيول في طريقه الى حسم دربي كاتالونيا بتقدمه عبر جيرارد مورينو في الدقيقة 66، قبل ان يعادل بيكيه في الدقيقة 82.



وهو التعادل الرابع لبرشلونة مقابل 21 فوزا في البطولة حتى الان فرفع رصيده الى 58 نقطة، بفارق 12 نقطة امام اتلتيكو مدريد الثاني الذي يستضيف فالنسيا الثالث (40 نقطة) اليوم ايضا.