لقي شخصان على الأقل حتفهما، وأصيب 70 آخرون بجروح متفاوتة، إثر تصادم قطارين، اليوم الأحد، في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة.



ونقلت شبكة "اي بي سي نيوز" الأمريكية عن مرغريت فيشر، الطبيبة الشرعية من مقاطعة ليكسينغتون بولاية كارولينا تأكيدها حصيلة الضحايا جراء اصطدام قطار لنقل الركاب بقطار آخر للشحن.



وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ في كارولينا الجنوبية إن الإصابات تتراوح بين طفيفة وبليغة.



بدورها أفادت شركة أمتراك المشغلة لقطارات نقل الركاب، في بيان، إن "القطار91 التابع لها كان متجهًا من مدينة نيويورك إلى ميامي عندما اصطدم بقطار الشحن "سي اس اكس" في مدينة كايس بكارولينا الجنوبية".



وأوضح البيان الذي نقلته "اي بي سي نيوز" أن القطار الذي خرج عن مساره، كان يقل 139 راكبًا و8 من أفراد الطاقم.