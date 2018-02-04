كشف زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن أكثر ما يزعجه بعد التعادل أمام ليفانتي (2-2) في البطولة الإسبانية، كما أوضح سبب تبديل البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة.



قال زيدان في حديث نقلته صحيفة ”ماركا” الإسبانية ”الهدف الثاني كان مفتاح المباراة، سيطرنا على اللقاء خاصة في الشوط الأول، دخلنا بشكل جيد، إنه أمر صعب، لقد فقدنا نقطتين”. وأضاف ”ما حدث أننا نعمل بشكل جيد، كان يمكن أن نتجنّب الهدف الثاني وهذا ما يزعجني، كان لديهم القليل من الفرص وسجلوا هدفين”.

وعن تغيير البرتغالي كريستيانو رونالدو قال ”لقد غيّرته لأنني أردت أن أضع لاعبًا في الوسط، لأضيف المزيد من القوة في منتصف الميدان”.



ولم يغيّر التعثر الجديد وجهة نظر زيدان بشأن المنافسة على لقب البطولة، حيث أوضح ”سنرى، دائمًا سأقول إن البطولة لا يمكن الحكم عليها لأن هناك الكثير من النقاط، لقد أردنا الحصول على الفوز الثالث على التوالي”. وتابع: ”لست قلقًا، لكنني أشعر بالاشمئزاز من النتيجة فقط، كانت النتيجة في صالحنا ولم نحصل على الفوز في النهاية، الآن هناك لقاء الأسبوع المقبل ثم مباراة رابطة الأبطال”. واختتم حديثه عن مستقبله وقال ”سأفكر في المباراة المقبلة ولا شيء آخر”.





زيدان يخاطر بإغضاب كريستيانو رونالدو

استبدل زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، خلال لقاء البلانكوس مع ليفانتي، أول أمس، بالجولة الـ 22 من منافسات الليغا الذي انتهى بالتعادل 2-2. وتقول صحيفة ”آس” الإسبانية، إن تغيير زيدان لكريستيانو رونالدو خلال لقاء ليفانتي، قد يجلب المتاعب للملكي بالفترة المقبلة، خاصة بعد واقعة 2016 الشهيرة بالغضب الشديد عندما استبدل في لقاء لاس بالماس. وأضافت الصحيفة أن كريستيانو رونالدو لم يستبدل منذ قدومه لريال مدريد إلا في 36 مناسبة، بنسبة 9.5 بالمائة من 401 مباراة بدأ فيها أساسيا، لأنه يتوجّب على مدربي الفريق الملكي إقناعه بضرورة استبداله، الشيء الذي يتبعه زيدان. وكان كريستيانو رونالدو أبدى غضبه من تركيز عدسات الكاميرات عليه أثناء وجوده على مقاعد الاحتياط. وأبرزت الصحيفة في ختام تقريرها، أن غضب رونالدو قبل موقعة باريس سان جيرمان 14 فيفري الجاري بدور الـ16 من رابطة أبطال أوروبا، لن يكون في مصلحة الفريق.



