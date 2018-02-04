بعد أربع وخمسين عاما مرت على اول مشاركة جزائرية في الألعاب الأولمبية التي جرت في اليابان سنة 1964 و مثل الجزائر المستقلة ، وقتذاك ، وفد مؤلف من الرياضي ياماني و المسؤولين مصطفى العرفاوي والدكتور معوش ... اخرجت السفارة اليابانية هذه الذكرى من رفوف التاريخ وبادرت بتكريم الرياضي ياماني ، أمس وهو في خريف العمر بمقر إقامة السفير ببن عكنون بالعاصمة.

وعبر يماني الذي كان مرتديا بدلة أنيقة سوداء وربطة عنق حمراء، عن بهجته وهو يتلقى التكريم، قائلا على هامش الاحتفالية، بأنه فخور باعتباره اول جزائري شارك في الألعاب الألمبية، ورفع راية بلاده في محفل رياضي عالمي وهي مستقلة وكاملة السيادة.

وحضر الاحتفالية العديد من الوجوه الرياضية، على غرار البطل الأولمبي نور الدين مرسلي و رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى براف، الذي قال في تصريح ل "الخبر" على هامش اللقاء ، إن التكريم شرف للحركة الرياضية الجزائرية، والرياضي يماني باعتباره اول جزائري يضع قدميه في محفل اولمبي عالمي، متمنيا ان يكون أسوة للشباب للعمل بجدية وتوحيد الصفوف وترك المشاكل جانبا والانطلاق نحو الهدف.