سجل المغرب ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليسحق نيجيريا 4-صفر وينتزع لقب بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين في الدار البيضاء.

وتوج المنتخب المغربي لأول مرة في تاريخه في ثالث مشاركة له بالبطولة ليثأر لخسارته 4-3 أمام المنافس نفسه في دور الثمانية لنسخة 2014 بعد تقدمه 3-صفر.



وكان المغرب هو الأفضل في أغلب فترات الشوط الأول، لكنه أضاع العديد من الفرص أبرزها في الدقيقة 15 عندما اصطدمت محاولة أيوب الكعبي بالعارضة قبل أن يمنح المهاجم زكريا حدراف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة بتسديدة منخفضة بعد تمريرة عرضية من الجهة اليسرى من عبد الجليل جبيرا.



ولعب منتخب نيجيريا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 بعد طرد المهاجم إينيجي موزيس لحصوله على إنذارين.