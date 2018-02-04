توقّع رئيس الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا، انخفاضا أكثر لأسعار البطاطا خلال الشهرين القادمين، مؤكدا أن الأمطار الأخيرة ساعدت على توفير المناخ للمنتوج، حيث أصبح السعر عند المنتج يتراوح ما بين 30 و35 دينار وفي السوق يتراوح بين 45 إلى 50 دينارا.



وحسب محدّثنا، فإن هذا السعر يعتبر مقبول، على اعتبار أن التكلفة في الهكتار الواحد تقارب الـ100 مليون سنتيم، والمنتج عندما لا يحقق 400 قنطار في الهكتار لا يمكن أن يكون منتجا للبطاطا “وعليه نحن نعمل على تحسن الإنتاج خاصة من حيث البذور وفي استعمال الأسمدة”.



وأوضح رئيس الفدرالية، أن الأسعار مستقرة وقد تنزل أكثر خلال حملة الجني المقبلة، وستكون في متناول الجميع ما لم يحولها المحتكرون للمضاربة، مشيرا إلى أن عملية غرس البذور المستوردة والمحلية باشرها المنتجون، مؤكدا على الإنتاج الهام المسجل من قبل في ولايتي مستغانم وسكيكدة.

وأكد المتحدث أن عملية الجني ستكون خلال شهر مارس، وهذا تزامنا مع نهاية حملة الجني بولاية الوادي، مما قد يجعل أسعار البطاطا مستقرة.



كما كشف رئيس الفدرالية عن تخزين نحو 80 ألف طن إلى حد الآن، مؤكدا أن العملية شرع فيها في ظروف حسنة، خاصة وأن السلطات شرعت في إنجاز غرف التبريد، وهناك مشروع وطني آخر خاص بالبذور المحلية، وهو ما سيمكّن من تحقيق 70 في المائة من الإنتاج المحلي.



وبخصوص التصدير، قال رئيس الفدرالية، إن عملية تصدير البطاطا لا يزال محتشما نظرا للكمية التي سبق تصديرها إلى بعض الدول الإفريقية. وقال في هذا الصدد “حتى نقول إننا نصدّر يجب أن نصدّر بعدد البواخر وليس بعدد الأطنان” ويتوقع أن السياسة الجديدة من حيث إنتاج البطاطا قد تسهّل عملية التصدير وبكمية كبيرة.



