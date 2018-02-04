يوجد المالك الفعلي لاتحاد الجزائر، علي حداد، (رئيس منتدى رؤساء المؤسسات)، في قمة الغضب من شقيقه ربوح رئيس الاتحاد، بسبب نكسة خروج تشكيلة “سوسطارة” من مسابقة كأس الجزائر في دور مبكر على يد شبيبة الساورة، في مباراة كان بمقدور رفاق عبد اللاوي الخروج منها غانمين بورقة التأهل إلى الدور ربع النهائي. الإقصاء من الكأس كان القطرة التي أفاضت الإناء بالنسبة لعلي حداد الذي يعيب على شقيقه ربوح التسيير اللاعقلاني للفريق، خاصة فيما يتعلق بمستحقات اللاعبين، إذ يدين العديد من اللاعبين بأربعة أجور شهرية على الأقل، في الوقت الذي أعلن ربوح أمام الملأ أنه قدم عرضا لرئيس أنجي الفرنسي لشراء عقد بلايلي بمليون أورو، أضف إلى هذا تسديد مستحقات اللاعب الجديد للفريق كنيش الذي استفاد منه في الميركاتو الشتوي، رغم أن اللاعب مصاب ولا يمكنه اللعب إلا الموسم المقبل على أقل تقدير.