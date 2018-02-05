واصلت يوم الإثنين أسعار النفط هبوطها الذي شهدته نهاية الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع الدولار مع تراجع خام برنت القياسي إلى أدنى مستوى له منذ نحو شهر.

وتراجعت الأسواق الأخرى بعد أن شعر المستثمرون بتخوف بسبب تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة والذي أظهر تزايد الأجور بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثمانية أعوام ونصف مما أجج توقعات بحدوث تضخم.

وأدى هذا إلى ارتفاع الدولار وهو ما يسبب ضغطا على النفط بسبب تسعيره بالدولار.

وهبط برنت 75 سنتا أو1.1 في المائة إلى 67.83 دولار للبرميل عند الساعة منتصف الليل و33 دقيقة بتوقيت غرينتش بعد هبوطه 1.5 في المائة يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 66 سنتا إلى 64.79 دولار بعد هبوطه 0.5 في المائة في الجلسة السابقة.