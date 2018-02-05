سيعرف قطاع التربية يومي 20 و21 فيفري الجاري، إضرابا وطنيا شاملا بدعوة من التكتل النقابي.

اجتمع ممثلو تكتل نقابات قطاع التربية بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين بالجزائر العاصمة أمس، انتهى بإصدار بيان ركز على الظروف الاجتماعية و المهنية المتدنية التي يعيشها موظفو وعمال قطاع التربية و تدني القدرة الشرائية والتراجع المعتمد عن الحريات النقابية وعدم التكفل بالانشغالات المطروحة.

وطالبت النقابات المستقلة باعتماد نظام تعويضي وإعادة النظر في شبكة الأجور بتوحيد نسب منح الامتياز في المناطق المعنية ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي، وأيضا الرفع من قيمة الساعات الإضافية.