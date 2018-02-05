لمصلحة من تعكِّرون أجواء الفضاء الديني؟!.. هكذا رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على "جدل" فتوى تحريم الهجرة غير الشرعية.

وأوضح محمد عيسى عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إن "الحكم بالحلال والحرام حكم شرعي أساسي ولا يمكن أن يكون رأيا سياسيا ولا اجتماعيا ولذلك اهتزت أركان المجتمع عندما نقل الإعلام خبر "فتوى تحريم الهجرة غير الشرعية" عن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى.

وأضاف "المجلس الإسلامي الأعلى هو أعلى هيئة إفتاء في الجزائر، ولا يمكنني التعليق على تصريحات رئيسها".

وانتقد الوزير الإعلاميين بأنهم فهموا تصريحاته حول الحكم الشرعي في قضية الحرقة بالخطأ، قائلا: "أن يستنتج بعض الإعلاميين أن وزير الشؤون الدينية أفتى بالحرمة فهذا شأن الجرائد التي وظّفتهم، لكن المنصفين منهم نقلوا انتقاد الوزير لمنهجية طرح الظاهرة ومقاربة حلِّها.

وقال محمد عيسى إنه لا يزال يحترم رأي المجلس لأنه هيئة دستورية، وبأنه أعلى هيئة إفتاء في الجزائر.