أكد المدير العام المساعد لمركب بلارة سفيان شايب ستي ،اليوم الإثنين، أنه من المنتظر أن ترتفع وتيرة إنتاج الحديد خلال الأيام القليلة القادمة من 200 إلى 300 طن في اليوم إلى حوالي 1000 طن وهذا مع الانتقال إلى العمل بنظام 24 ساعة / 24 ساعة عوضا عن 10 ساعات عمل في اليوم وأشار أن مرحلة التجارب التي انطلقت بداية أكتوبر من العام الماضي قد انتهت ، وقد بدأ المركب منذ شهر و نصف مرحلة الإنتاج الفعلي و من المنتظر أن تتم عملية التسويق خلال الأيام القليلة القادمة .

و تتوقع إدارة المركب أن تصل كمية الحديد المنتجة خلال السنة الجارية 2018 حدود 800 ألف طن من مختلف أنواع الحديد، خاصة مع دخول الوحدة رقم 3 مرحلة الإنتاج خلال شهر جوان المقبل و تليها الوحدة رقم 2 شهر سبتمبر.

وقد تم إعطاء إشارة انطلاق إنجاز هذا المركب الصناعي المنجز بشراكة بين مجمع "سيدار" الجزائر (51 بالمائة) ومؤسسة قطر- ستيل (49 بالمائة) والواقع بدائرة الميلية (جنوب-شرق جيجل) خلال مارس 2015 ويوفر مركب بلارة للحديد و الصلب 3 آلاف منصب عمل قار و1500 منصب غير مباشر.