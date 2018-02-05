تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي على مستوى عدة ولايات من الوطن خلال اليومين الفارطين لفك العزلة وفتح المسالك المقطوعة وتقديم المساعدات للمواطنين المتضررين ، حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ويأتي هذا إثر موجة البرد الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج التي شهدتها عدة مناطق من الوطن.

وجاء في البيان أنه " في إطار المهام الإنسانية للجيش الوطني الشعبي، وإثر موجة البرد الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج التي عرفتها بعض مناطق الوطن تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من سيدي بلعباس وتلمسان وجيجل وسكيكدة والبليدة والبويرة وتيزي وزو خلال اليومين الفارطين لفك العزلة وفتح المسالك المقطوعة وتقديم المساعدات للمواطنين المتضررين".

"أين تم تسخير ومنذ الساعات الأولى كافة الإمكانيات البشرية والمادية لإعادة فتح الطرقات المغلقة" وفقا لذات البيان.