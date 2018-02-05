وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين، سبعة مراسيم رئاسية، تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون بين الجزائر و كل من إيطاليا و فرنسا و التشاد و مالي تتعلق بعدة مجالات، وذلك طبقا للمادة 91-9 من الدستور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و تتضمن هذه المراسيم التصديق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية إيطاليا، الموقع بالجزائر في 14 نوفمبر 2012.

ويتعلق المرسوم الثاني بالتصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تبادلات الشباب الناشطين، الموقع بباريس بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2015.

أما المرسوم الثالث فيخص التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية التشاد، الموقعة بالجزائر بتاريخ 7 مارس 2016، في حين يتعلق المرسومان الرابع و الخامس على التوالي, بـ"لتعاون القضائي في المجال الجزائي" و "الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين" بين نفس الطرفين، الموقعان في نفس التاريخ سالف الذكر.

كما وقع رئيس الدولة أيضا على "اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية مالي في مجال الصحة، الموقع ببماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016".

أما المرسوم الأخير فيتضمن التصديق على "اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و المنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص استضافة المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة المغرب العربي، الموقع بالجزائر بتاريخ 26 أكتوبر 2016"، يضيف المصدر ذاته.