قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين حاليين إن الكيان الصهيوني، شن أكثر من مائة ضربة جوية في مصر بالاتفاق مع القاهرة خلال أكثر من عامين.

وأضافت أن الغارات الجوية التي جرت في شمال سيناء (شرق) المنطقة الحدودية مع فلسطين، استهدفت عناصر تنظيم "داعش" الذي ينشط فرعه المصري "ولاية سيناء" في هذه المنطقة.

من جهته، قال رئيس الوزراء العبري بنيامين نتانياهو مساء أمس الأحد إن إسرائيل "ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها"، غداة نشر المقال الذي تحدث عن عشرات الضربات الجوية الصهيونية ضد جهاديين في سيناء المصرية.

ولم يشر نتانياهو بشكل مباشر إلى المقال الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، بينما رفض التعليق عليه.

وأشار نتانياهو في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة إلى اجتماعاته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال نتانياهو "قلت بوضوح للرئيس ترامب وللقادة الأوروبيين وللرئيس بوتين إن وجودنا هنا هو العامل الرئيسي في الشرق الأوسط، الذي يمنع انتشار الإسلام الراديكالي الذي تقوده إيران وتنظيم الدولة الإسلامية". وأضاف "لا نسعى إلى الحرب لكننا سنفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن أنفسنا".