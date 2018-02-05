كشف نائب رئيس سوناطراك المكلف بنشاطات الاستكشاف والإنتاج صالح مكموش،اليوم الإثنين، في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة الإذاعية عن حصول سوناطراك على موافقة وزير الطاقة للتفاوض حول التنازل عن حصصها للشركاء الأجانب بغرض جلب استثمارات أكثر.

و تسعى هذه الخطوة إلى خلق جاذبية أكثر للشركاء الأجانب وإحداث تغييرات في رقابة الشركات التابعة لسوناطراك بالجزائر، فالشركاء يشترطون حسبه توفير المعايير الاقتصادية التي تتيح لهم فرصة دخول الأسواق ويطالبون بمرونة أكثر في فتح باب الاستثمار.

وقال ضيف الثالثة إن مراجعة قانون المحروقات الحالي أصبح أمرا إلزاميا لاسيما المتعلق بالقيود التي يشتكي منها الشركاء الأجانب في تجسيد مشاريعهم، مضيفا أن انشغالاتهم ستحظى بالاهتمام لتكريسها في قانون يراعي تحقيق مبدأ "رابح رابح" و يرسخ مقاربات اقتصادية جديدة تقوم عليها العقود المقبلة.

وأعلن صالح مكموش في هذا السياق عن دخول سوناطراك مفاوضات هي في مرحلتها الأخيرة لإبرام عقدين في مجال البتروكيمياء هذا العام للرفع من قدرات التحويل دون أن يقدم تفاصيل عن الشركاء