أكد وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان، في إطار زيارة عمل إلى المسيلة ، اليوم الإثنين، خلال اطلاعه على واقع قطاع الأشغال العمومية بمطار عين الديس بنفس الولاية،أن كل الظروف مهيأة لانطلاق مشروع توسيع مطار عين الديس الذي يقع ببلدية أولاد سيدي إبراهيم.

و صرح الوزير أن الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع و المقدر بأربعة ملايير د.ج كافة لإنجاز مدرج جديد بطول ثلاثة آلاف متر فضلا عن تحويل جزء من الطريق الوطني رقم 45 المحاذي لهذا المطار".

و أضاف زعلان أنه في القريب العاجل سيتم اختيار مؤسسات الإنجاز التي ستتكفل بهذا المشروع، مفيدا إن سلطات ولاية المسيلة قامت بتعويض السكان المحاذين لمحيط المطار ليتم ترحيلهم بعيدا عن فضائه.

و فسر الوزير عدم استغلال المطار منذ 2007، حيث اعتبر أن استغلاله يكمن في توسعة أشغاله و استكماله و تحديثه، وذكر أنه لا يعد مطلبا من طرف سكان منطقة بوسعادة فحسب بل ضرورة تمليها الظروف الاقتصادية القائمة على تشجيع الاستثمار في مجال النقل و دعما للطابع السياحي للمنطقة".

وحث زعلان كل المؤسسات ذات العلاقة بأمن و سلامة الملاحة الجوية للعمل على تهيئة الظروف المواتية لاستغلال هذا المطار الذي يعد من بين 36 مطارا عبر الوطن.