قدّر مؤتمر المطالبات المادية ضد ألمانيا، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، ''عدد اليهود الجزائريين الناجين من المحرقة النازية بنحو 25 ألف شخص يعيشون في جميع أنحاء العالم، بينهم 3900 في الكيان الصهيوني و20 ألفا في فرنسا''.

للمرة الأولى سيكون يهود الجزائر الذي نجوا من المحرقة النازية، مؤهلين للحصول على تعويضات من الحكومة الألمانية، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وذكرت الصحيفة أنه "أصبح اليهود الذين أقاموا في الجزائر بين جويلية 1940 ونوفمبر 1942، وعانوا من الاضطهاد النازي، مؤهلين للحصول على دفعة لمرة واحدة قدرها 2556 أورو من خلال صندوق مطالبات المشقة".