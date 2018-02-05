أقدم اليوم عشرات الطلبة المنتمين لفرع حفظ التراث بجامعة المدية على غلق أبواب كليتي العلوم الاجتماعية والآداب واللغات، في عملية تصعيدية بعد مرور زهاء شهر من توالي الوقفات الاحتجاجية، مطالبين الوزارة بفتح تحقيق .



"تخصصنا وبعد سبع سنوات، وتخرج زهاء ألف طالب بشهادات جامعية،فوجئنا بعدم تواجده أصلا على الخارطة الجامعية،نحن أيتام قضية ارتجالية أصبحت ضد مجهول بعد وصف أحدهم تخصصنا بأنه تطوعي لا غير، ردا على أولى وقفاتنا الاحتجاجية " تقول طالبة من بين المحتجات، مضيفة بأنه لا مستقبل لشهاداتهم على خارطة الوظيفة العمومية حتى الساعة.