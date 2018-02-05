كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي بينيفنتو الإيطالي يحاول التعاقد مع اللاعب فرانكو جزائري سمير نصري خلال الفترة المقبلة.

وكان نصري قد فسخ عقده مع نادي أنطاليا سبور التركي في الشهر الماضي، وبإمكانه الانضمام إلى أي فريقٍ آخرٍ بشكل حر ومجاني.

وكان بينيفنتو قد تعاقد مع مواطنه الفرنسي، لاعب نادي آرسنال ومانشستر سيتي السابق باكاري سانيا، حيث يسعى الفريق لتعزيز صفوفه في محاولة للبقاء بالدرجة الأولى على الرغم من الوضع السيئ الذي يعيشه على مستوى الترتيب العام للكالتشيو، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 7 نقاط.