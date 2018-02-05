بدأ فريق اتحاد البليدة يستعيد توازنه تدريجيا منذ استنجاد إدارة النادي بالمدرب كمال بوهلال, شهر جانفي الفارط, حيث لم ينهزم في لقاءاته الأربعة الأخيرة في منافستي البطولة والكأس, وأنعش حظوظه في التنافس على تحقيق البقاء.

وبدأت "مغامرة" المدرب بوهلال مع الفريق الأخضر والأبيض ثلاثة أيام عقب تعيينه رسميا على رأس العارضة الفنية, وكانت بتاريخ 13 جانفي السابق, خلال مباراة الدور 16 لمنافسة كأس الجزائر عندما تغلب على جمعية وهران (الرابطة الثانية) بثنائية نظيفة.

بعد ذلك بأسبوع, وفي الجولة 17 من الرابطة الاولى, عاد النادي "البليدي" من تيزي وزو بتعادل ثمين (1-1) امام شبيبة القبائل التي أصبحت هي الأخرى مهددة بالسقوط إلى الرابطة الثانية.

ثم استقبل في الجولة 18 أحد أحسن الأندية هذا الموسم وصاحب المركز الثاني, شبيبة الساورة (30نقطة), ليتمكن الإتحاد من الإطاحة به, بهدف أمضاه هداف الفريق, سامي فريوي, في آخر لحظة من المباراة.

وأكدت تشكيلة "مدينة الورود" صحوتها بعدما أمطرت شباك الضيف دفاع تاجنانت بخماسية نظيفة يوم السبت الفارط برسم الدور ثمن نهائي الكأس, بملعب براكني.

وتألق البليديون في هذه المواجهة, حيث صالوا وجالوا خلالها, واعتبرها عشاق فريقهم بمباراة "مرجعية", وهو الموعد الذي "تمتعت" فيه الجماهير بتألق أشبال بوهلال, خصوصا القاطرة الامامية, بقيادة إبن النادي ابراهيم سي عمار الذي أحرز ثلاثية بمفرده, اضافة الى زميليه رابطي وفريوي.

من جهته, أوضح المدرب كمال بوهلال في تصريحات للصحافة "الحمد لله, الفريق استعاد ثقته مجددا بعد فترة صعبة و تعثرات متتالية. لقد قمنا بتصحيح الأخطاء التي كان يعاني منها الفريق سيما إهدار الفرص أمام المرمى, والعمل بدأ يعطي ثماره".

وأضاف "الآن علينا التفكير مجددا في البطولة من أجل إنقاذ الفريق من شبح السقوط, لقد بدأنا نجد معالمنا في طريقة اللعب والقادم سيكون أفضل".

ورغم أن الفريق يحتل ذيل الترتيب برصيد 12 نقطة, غير أن يوجد على بعد أربع خطوات فقط من صاحب المركز ما قبل الأخير اتحاد الحراش (16ن) وستة عن أول الناجين من النزول, دفاع تاجنانت (المركز13, 18ن).

ويرى الشارع الكروي في البليدة أن "الأمل لا يزال قائما في ضمان البقاء على الرغم من صعوبة المأمورية", لكن الانصار يشددون على ضرورة تحلي اللاعبين بـ"الحزم" فيما تبقى من لقاءات البطولة.

من جهته, رفع المهاجم القناص سامي فريوي رصيده الي 7 اهداف ضمن بطولة الرابطة الاولى منذ بداية الموسم, ليحتل بذلك الصف الرابع في ترتيب أحسن الهدافين.