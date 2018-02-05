أكدت الأرصاد الجوية الروسية أن موسكو ومدنا روسية أخرى تعرضت لعاصفة ثلجية هي الأقوى من نوعها في تاريخ الأرصاد الجوية.

وأعلن مركز الأرصاد عن حالة طوارئ نظرا للعواصف الثلجية التي لم تتوقف منذ عدة أيام.

يشارك في تنظيف الشوارع والطرق العامة في موسكو وضواحيها نحو 70 ألف عامل، و15 ألف وحدة من المعدات الخاصة.

وتم خلال يوم أمس، التخلص من حوالي 800 ألف متر مكعب من الثلج.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية عن مشاركتها في مكافحة آثار تساقط الثلوج الكثيفة في العاصمة وضواحيها.