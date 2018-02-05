أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية نشرية خاصة تحذر من تواصل تساقط الثلوج على المرتفعات الغربية التي يتجاوز علوها 900 متر، لتصل بعدها إلى المرتفعات الوسطى والشرقية ابتداءا من الليلة.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي:

- جنوب تلمسان، جنوب سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، النعامة، البيض، وشمال الأغواط، سمك الثلوج سيبلغ 10سم خلال مدة صلاحية النشرية التي تمتد إلى غاية الثالثة صباحا ليوم الثلاثاء 6 فيفري.

- الجلفة، المسيلة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، وسطيف، سمك الثلوج سيبلغ 15سم خلال مدة صلاحية النشرية التي تمتد من الثالثة صباحا ليوم الثلاثاء 6 فيفري غلى غاية التاسعة ليلا لنفس اليوم.