أكد وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان بعد ظهر اليوم الاثنين بولاية المسيلة أن تسعيرة استعمال الطريق السيار شرق-غرب ستكون معقولة.

وقال زعلان بخصوص الدفع الخاص باستعمال الطريق السيار شرق-غرب أن العملية ستتم بعد استكمال وضع التجهيزات الخاصة بذلك, مضيفا بأن الطرح السائد هو أن تكون تسعيرة استعماله "معقولة".

من جهة أخرى أعلن زعلان أن خط السكة الحديدية المسيلة-بوغزول (المدية) على مسافة 151 كلم سيكون "جاهزا في سبتمبر 2018".

وأوضح الوزير لدى معاينته مؤسسة صناعة عوارض السكة الحديدية ببلدية بوطي السايح وذلك في إطار زيارة عمل إلى ولاية المسيلة أن هذا الخط يعد بمثابة وسيلة للدفع بالاقتصاد الوطني, داعيا المستثمرين إلى اغتنام الفرصة للتموقع بمناطق النشاطات والمناطق الصناعية التي ستنشأ بمحاذاة هذا الخط.

وأضاف زعلان بأن هذا الخط من شأنه كذلك أن يدعم الشبكة الوطنية للنقل عبر السكة الحديدية ما يسمح --كما قال-- بتسويق البضائع ونقل المسافرين.

وأعلن الوزير أيضا أنه سيتم في المستقبل استغلال خطي السكة الحديدية المسيلة-الجزائر العاصمة والمسيلة-باتنة من خلال استقدام قطارات جديدة مع التذكير بأن هذين الخطين قد توقف استغلالهما منذ سنوات.

وبشأن مطلب سكان ولاية المسيلة المتعلق بمشروع إنجاز منفذ باتجاه الطريق السيار شرق-غرب اعتبر الوزير هذا المطلب "مشروعا" دون أن يقدم التزاما بذلك وقال أن ذلك "يبقى مرهونا بمدى توفر الأموال اللازمة لتجسيده", مضيفا بأنه في حال تسجيل هذا المشروع سيتم إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم60.