نصح مدرب المنتخب الوطني رابح ماجر اللاعب رياض محرز بالعودة إلى تدريبات ناديه، رغم اعترافه بأن النجم الجزائري يستحق فريقا أكبر من ليستر سيتي.

وفي تصريحات خاصة لموقع "جول" قال رابح ماجر: "محرز بالوقت الحالي يستحق أفضل من ليستر سيتي، ولكن لا يمكن نسيان أن ذلك النادي هو من وضعه على الطريق الصحيح وأظهره للعالم".

وتابع: "أعتقد أن الأمر يحتاج الآن لمناقشة جدية مع الإدارة ووكيل أعماله، كان يرغب في الانتقال لنادي أكبر في الدوري الإنجليزي، لا أعلم لماذا لم يحدث ذلك وفشلت الصفقة".

وأضاف: "أنا أنصحه بالعودة للتدريبات والعمل بكل قوة على الرغم من ذلك، يجب أن ينتظر لحل المشكلة، يجب أن نتذكر هناك مباريات قادمة مع المنتخب الوطني ويجب أن يكون في أفضل حال من أجل المشاركة".

يذكر أن اللاعب قد غاب عن مران الفريق عدة مرات ولم يتواجد في القائمة بالمباراة الماضية، لا أحد يعلم ما سيحدث حول ذلك بالمستقبل.