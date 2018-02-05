تتواصل الحرب الباردة بين اللاعب الدولي السابق علي بن شيخ والمعلق الرياضي حفيظ دراجي على القنوات الخاصة.

ورد بن شيخ على حفيظ دراجي دون ذكر اسمه قائلا " أقول لهؤلاء الناس 'ربي يهديهم وربي يسامحهم'"، مضيفا " الجميع عندما كان يتحدث عن براهيمي، كنت أنا أول من ذكر محرز عندما لم يسطع نجمه بعد وكان فريقه يلعب من أجل تفادي السقوط".

وتابع بن شيخ " لطالما قلت أن محرز لاعب جيد، لكن لا أعتبره لاعب كبير مثل نيمار مثلا، الذي لما أراد نادي باريس سان جارمان استقدامه دفع 222 مليون اورو من أجله".

وكان حفيظ دراجي قد انتقد وصف بن شيخ لرياض محرز بـ"اللاعب العادي" قائلا: اللاعب العادي لا يتوج بالدوري الانجليزي الممتاز ولا يُختار أفضل لاعب في "البريمييرليغ"، ولا يطلبه غوارديولا، ولا يطلبه يورغن كلوب، ولا يطلبه أرسين فنغر، ولا يصر كلود بويل على بقائه، ولا تتحدث عنه الصحافة البريطانية بالشكل الذي يحدث اليوم".

وأضاف دراجي " من يقول أن رياض محرز لاعب عادي أنا متأكد من انه سيصاب بالجنون عندما يقرأ ويسمع ما يقال عنه من لاعبين ومحللين غير عاديين في انجلترا".

وتابع دراجي " الذي يتحدث عن محرز بهذا الشكل وهذا الجنون بالفعل غير عادي عندما يقول أن رياض محرز لاعب عادي".