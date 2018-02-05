عقد المجلس الشعبي الوطني ، اليوم الاثنين جلسة علنية ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس وذلك بغرض انتخاب ممثل للمجلس الشعبي الوطني بالمجلس الدستوري.

وقد جرت عملية الانتخاب برفع الأيدي حسبما تقتضي المذكرة التي صادق عليها مكتب المجلس وذلك بعدما اقتصر التنافس على مترشح المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني خديجة يشكور إثر إعلان رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار لمين عصماني سحب مرشح المجموعة محمد أبي إسماعيل.

وقد أفرزت عملية التزكية انتخاب النائب خديجة يشكور ممثلة للمجلس الشعبي الوطني بالمجلس الدستوري وذلك بأغلبية 302 صوتا ( بما فيها الوكالات) مقابل امتناع 28 نائبا عن التصويت.