كشفت مجموعة "أبل" عن أرباحها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغت 20 مليار دولار. وتشكل النتيجة التي حققتها أبل رقما قياسيا تاريخيا للشركة بفضل مبيعات هواتف "آي فون إكس".



استطاعت مجموعة "أبل" تحقيق نتيجة قياسية بلغت 20 مليار دولار في غضون ثلاثة أشهر. وهو ما يشكل ربع رقم أعمالها تقريبا البالغ 88 مليارا، رغم تراجع طفيف في مبيعات أجهزة "آي فون."



وسعت المجموعة الأمريكية العملاقة إلى تكذيب شائعات مفادها أن التصميم الأخير لجهاز "آي فون" لم يجذب الجمهور مؤكدة أن مبيعات "آي فون إكس" "تجاوزت التوقعات "في الربع الأول من سنتها المالية.



نتائج تاريخية



وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة تيم كوك في بيان "نحن سعداء جدا بإعلان أفضل نتائج ربعية في تاريخ "أبل" وأضاف "تجاوز جهاز "آي فون إكس" توقعاتنا وكان الأكثر مبيعا بين أجهزة آي فون أسبوعيا منذ طرحه في الأسواق في مطلع نوفمبر" رافضا الكشف عن أرقام بهذا الخصوص.



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وفي الربع الأول الذي يتزامن مع أعياد رأس السنة باعت "أبل" عددا أقل من أجهزة "آي فون" مقارنة بالفترة نفسها من العام2016 (-1 %) إلا أن سعر الأجهزة بات أعلى ما يعني أن رقم أعمال الهواتف الذكية زاد بنسبة 13 % إلى حوالى 62 مليار دولار