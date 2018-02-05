اعترف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بخطئه عندما نسب تحريم “الحرڤة” لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ بوعبد الله غلام الله، مبررا ذلك بعدم وجود تنسيق بين الهيئتين الرسميتين. وأشار إلى أنه فهم تصريحات غلام الله على أنها موقف للمجلس بينما كانت موقفه الخاص. وقال بالحرف في تعليق له على صفحته على فيسبوك: “نعم، كان يجب أن يكون هناك تنسيق.. والخلل هو أن سماحة رئيس المجلس تكلم بالحرمة، ففهمنا جميعا أنه موقف المجلس، ثم قال أمس إنه رأيه الخاص وليس حكما شرعيا”.