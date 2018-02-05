يعيش مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان تحت ضغط كبير، بعدما تقلصت بنسبة كبيرة فرصة الفريق في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، فضلاً عن توديعه لكأس ملك إسبانيا أمام فريق ليجانس في مفاجأة كبيرة. كما تنتظر زيدان مباراة فاصلة أمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.



وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن حبل الإقالة يقترب من رقبة زيدان، الذي يعي جيداً أن جماهير النادي لن تقبل خروج ريال مدريد خاوي الوفاض هذا الموسم. وفي هذا الصدد، أوضح موقع "سبورتس كيدا" أن هناك ثلاثة مدربين مرشحين، لخلافة زيدان في حال إقالته أو استقالته من تدريب "الأبيض الملكي".



وذكر موقع "سبورتس كيدا" أن مدرب توتنهام الإنجليزي ماوريسيو بوكيتينو قد يكون الشخص المفضل لقيادة سفينة ريال مدريد، فقد حقق المدرب الأرجنتيني إنجازات كبيرة مع ناديه الحالي، مضيفاً أن بوكيتينو يتميز بقدرته على اكتشاف المواهب، وإخراج أقصى ما لدى اللاعبين على المستطيل الأخضر، على غرار هداف الفريق هاري كين، الذي من المتوقع أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني.



وبحسب نفس المصدر، موقع "سبورتس كيدا"، يعد يوآخيم لوف مدرب المنتخب الألماني من المرشحين للحلول محل زيدان، في حال الاستغناء عنه، حيث استطاع المدرب الألماني قيادة "المانشافت" للتتويج بكأس العالم سنة 2014، كما حقق كأس القارات بالاعتماد على تشكيلة يغيب عنها أغلب نجوم "الماكينة الألمانية". بيّد أن الموقع يضيف أن قلة خبرة لوف في تدريب الأندية، قد تكون ربما النقطة السلبية الوحيدة في مسار لوف التدريبي المميز.



يوضح موقع "سبورتس كيدا" أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قد يكون على أجندة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز من أجل تولي مهمة الإشراف على تدريب النادي، الذي قاده سنة 2014 إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب جاره العنيد أتليتيكو مدريد.

وأردف أن الأيام القادمة ستحدد بنسبة كبيرة إن كان الإيطالي أنشيلوتي سيقبل، في حال عُرض عليه، العودة مجدداً إلى ناد عاش معه أياما كروية مجيدة.



