أمر وزير العدل، الطيب لوح، من باتنة، أمس، وكلاء الجمهورية بالنزول إلى الميدان والأماكن العمومية للاطلاع عن كثب على الحيثيات المتصلة بالقضايا التي هي قيد الدراسة من جانب العدالة، وتطليق الجلوس طوال اليوم في المكاتب. وأشار لوح إلى أنه حان الوقت لتغيير أسلوب العمل من باب تقريب العدالة من المواطن، الذي ينظر إلى رجال هذا القطاع بنظرة خوف لا أمان واحترام. وتابع: “هذه النظرة يجب أن تزول لأن النيابة يجب أن تتحرك وتتحسس مشاكل المواطن”. وفي كلمته أمام نواب ورؤساء مجالس القضائية لولايات الوطن بقاعة مجلس القضاء بباتنة قال لوح: “يجب أخلقة العمل العمومي والسياسي والابتعاد عن المزايدات الضارة بالمجتمع وبأمن واستقرار الوطن”، مطالبا في السياق ذاته القضاة “بالعمل بمصداقية وتحقيق العدالة بعيدا عن كل المغريات”.



