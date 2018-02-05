أعلنت وزارة خارجية الكيان المحتل، أن وفدا من الإعلاميين العرب وصل في أول زيارة له إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة، تلبية لدعوة وجهتها الوزارة له.



وكتبت الوزارة على حسابها على "تويتر" باللغة العربية، أن الوفد يضم 9 أعضاء هم 5 مغاربة ولبناني ويمني وسوري وكردي (لم تحدد جنسيته).



وأضافت الوزارة أن الزيارة "تهدف إلى الاطلاع عن كثب على "إسرائيل"، والتعرف على سياستها تجاه نزاع الصهاينة مع الفلسطينيين، والتعايش بين مختلف المكونات الصغرى من خلال لقاءات مع قياديين من مختلف الأطياف السياسية في الدوائر الحكومية والكنيست".