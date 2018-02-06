أوضح مسؤول الهلال الأحمر الجزائري مولاي الشيخ ،اليوم الثلاثاء،إنه تم ترحيل 1.140 رعية نيجرية ،ليلة الاثنين إلى بلدهم الأصلي انطلاقا من مركز الاستقبال بتمنراست وذلك في إطار عملية الترحيل التي باشرتها السلطات الجزائرية بطلب من حكومة النيجر .

وتعد هذه الدفعة الـ 68 من الرعايا النيجريين المرحلين الذين تمت مرافقتهم من ولايات عنابة والوادي و غرداية و بسكرة و الأغواط نحو مركز الاستقبال بتمنراست حيث تم اتخاذ كل التدابير اللازمة مع السلطات النيجرية ممثلة في المصالح القنصلية بتمنراست لضمان ترحيلهم إلى بلادهم في ظروف حسنة ، كما،أوضح مسؤول الهلال الأحمر الجزائري مولاي الشيخ .

وخصص لهذه العملية 35 حافلة وخمس شاحنات لنقل الأمتعة وبمرافقة من فرق الحماية المدنية وممثلي قطاع التضامن الوطني و مصالح الأمن إلى جانب توفير تغطية صحية كاملة للمرحلين إلى غاية وصولهم إلى أغاديس (شمال النيجر).