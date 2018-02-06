أدى انخفاض مؤشر دونجونز للبورصة الأمريكية، يوم أمس، إلى خسارة أغنى 500 شخص في العالم حوالي 114 مليار دولار، وفقا لما نقله موقع بلومبرغ.

فقد كان وارن بافيت مؤسس شركة بيركشاير هاثواي والذي يحتل المرتبة الثالثة كأغنى الأشخاص في العالم ، أكثر المتضررين بخسائر وصلت إلى 5.1 مليار دولار في يوم واحد.كما انخفضت أسهم الشركة بنسبة 9.2%.

مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مارك زوكربيرغ كان من بين المتضررين، حيث وصلت خسائره إلى 3.6 مليار دولار أمريكي.

وحل مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس بالمرتبة الثالثة من حيث خسائره التي وصلت إلى 3. 3 مليار دولار أمريكي، وكان لاري بيدج وسيرغي برين مؤسسي محرك البحث "غوغل" من بين المتضررين بخسارة وصلت إلى 2.3 مليار دولار أمريكي.

يذكر بأن مؤشر داو جونز الصناعي قد انخفض يوم الإثنين بحوالي 1175 نقطة