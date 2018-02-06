كشفت ودمرت وحدة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإتنين، قنبلتين يدويتين بباتنة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي سياق آخر أوقفت وحدات مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك خلال عمليتين منفصلتين بكل من غليزان ومعسكر، ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم ثمانية كيلوغرامات من الكيف المعالج، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني 9977 وحدة من مختلف المشروبات بكل من غليزان ، تيارت، الوادي وبسكرة.



ومن جهة أخرى، تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ،أدرار والوادي.