أصيب أكثر من ستة أشخاص في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالشريط الحدودي بين ولايتي البيض والأغواط.

الحادث وقع بالنقطة الكيلومترية 285 ، بسبب سوء الأحوال الجوية والتساقط الكثيف للثلوج الذي شهدته المناطق الداخلية للبلاد، حيث تعمل الحافلة التي تنقل المسافرين على الخط الرابط بين ولايتي أدرار وورقلة.

وتم تقديم المساعدات لباقي الركاب البالغ تعدادهم 32 راكبا من طرف مختلف المصالح ، فيما تبقى محاور الطرق الوطنية رقم 47و23و1 التي تمر عبر إقليم الجهة الشمالية لولاية الأغواط صعبة أمام حركة المرور بسبب كثافة الثلوج تتطلب أخذ الحيطة والحذر رغم تدخل مصالح الأشغال العمومية وفتحها.